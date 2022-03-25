台企銀管顧成立首檔文創基金 目標籌資10億元

挺本土文創，台企銀 (2834-TW) 旗下子公司台企銀管理顧問與策略合作夥伴共同成立「曼尼托克管顧公司」，宣布籌集國內首檔以投資文創產業及藝術科技為主的私募股權基金「曼尼一號」，預計籌資新台幣 10 億元，替文創事業籌資。

台企銀董事長林謙浩表示，台企銀透過創投發掘產業的明日之星進行投資，為響應財政部「公股攜手，百億創投」政策，與巧克麗娛樂公司及獨角獸整合行銷公司，合資成立曼尼托克管顧公司，提升國家文創行銷國際的軟實力。

巧克麗娛樂是國內破億票房電影《角頭》幕後推手，獨角獸則由國際知名品牌前驅設計師黃偉豪 (Daniel Wong) 投資，三強聯手為國內文創挹注新活水。

台企銀表示，曼尼一號將聚焦投資台灣「數位影視 IP 產業」、「文創藝術科技產業」及「數位文創影藝平台」等三大面向，投入優質影視 IP 開發並延續未來各種應用，培養更多優秀文創人才，讓影視技術再升級。

其中近年影音串流平台 (OTT) 崛起，影視產業日益加強與數位化科技結合，因此文創藝術科技產業，如結合元宇宙 (Metaverse) 等虛擬技術及軟硬體科技的潛力新秀，也是曼尼一號重點投資方向。

台企銀長期致力文創發展，知名成功案例包括《海角七號》、《賽德克巴萊》、《雞排英雄》等電影製作，該行也擴及各類文創領域提供融資服務，截至 2022 年 2 月底，創意產業貸款餘額達 260 億元。



