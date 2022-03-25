永光去年純益倍增 EPS 0.86元

色料、特用化學品廠永光 (1711-TW) 24 日公告去年財報，第四季稅後純益 7754.8 萬元，季減 27.3%，年減 9.05%，每股純益 0.14 元；全年純益 4.72 億元，年增 121.7%，每股純益 0.86 元。

永光董事會決議通過去年盈餘分派案，每股擬配 0.5 元現金股利，配息率 58.1%，以 24 日收盤價 129.5 元，現金殖利率 1.8%。

永光去年第四季營收 23.75 億元，季增 8.22%、年增 12.44%，毛利率 22.8%，季減 2.01 個百分點，年增 0.1 個百分點，營益率 2.92%，季減 2.65 個百分點，年減 3.1 個百分點，純益 7754.8 萬元，季減 27.3%，年減 9.05%，每股純益 0.14 元。

永光去年全年營收 92 億元，年增 18.4%，毛利率 24.06%，年增 3.86 個百分點，營益率 6.01%，年增 3.37 個百分點，純益 4.72 億元，年增 121.7%，每股純益 0.86 元。

永光本月中旬觀音三廠因反應釜作業過程發生溶劑突沸引發火災，初步估計影響總產能約少於 5%，過供貨目前暫時沒有受到影響。展望上半年，第一季是傳統淡季， 3 月起服裝業開始建立冬季服裝庫存，預估色料業務將開始回溫，第二季有望優於本季，全年營運目標持續成長。