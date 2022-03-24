新鋼全年EPS 1.28元寫15年新高 擬配息1.18元

不銹鋼裁剪廠新鋼 (2032-TW) 今 (24) 日公告去年財報，雖然去年第四季因不銹鋼供料不順、鋼價回落，導致單季轉虧，但全年稅後純益 1.67 億元，年增 120%，每股純益 1.28 元，寫 15 年新高。

新鋼董事會也決議，每股擬配息 1.18 元，現金股利來到 17 年新高，配發率 92%，若以今日收盤價 35.2 元計算，現金殖利率 3.3%。

新鋼去年第四季營收 8.85 億元，季增 2%、持平前年同期，毛利率 1.9%，季減 9.1 個百分點、年減 4.4 個百分點，在毛利率大幅下滑下，營益率轉負，稅後虧損 0.01 億元、每股虧損 0.01 元。

不過，在去年不銹鋼價整體仍優於前年下，新鋼去年全年營收 34.89 億元，年增 6.8%、毛利率 8.6%，年增 2.6 個百分點、營益率 5.5%，年增 2.7 個百分點，也帶動純益向上。

展望今年，新鋼認為，國內需求維持穩健，且上游料源供貨可望較去年順暢，全年出貨量可望成長 15%，鎳價高檔也可望支撐價格；去年應用行業營收比重，加工製造 28%、中盤加工 27%、建材 23%、機械製造 6%、餐廚具業 6%、電工器材 6%、運輸工具 2%、其他行業 2%。