星寶搶攻藥用植物照明商機 將引進策略夥伴

星寶國際 (6130-TW) 看好藥用植物照明商機，擬從日本引進新的技術與材料，近期積極尋找合作夥伴，董事長黃坤鍵今 (24) 日表示，目前已接觸許多合作夥伴並進行評估，預期近期就會塵埃落定。

黃坤鍵強調，目前針對植物燈的合作開發案，已接觸許多合作夥伴，並進行相關技術研究與市場評估，合作對象可望在近期內塵埃落定，不過礙於目前所接觸的合作對象均有簽署保密協議，暫無法對外具體說明。

據了解，星寶擬從日本引進新的技術與材料，將醫學美容與電子產業進行跨領域結合，藉此發展藥用植物燈，同時將既有藥廠升級為藥用植物開發工廠。

依照星寶規劃與市場布局，將把日本技術、台灣製造、歐美販售進行整合，其中，植物燈中的關鍵元件全光譜 LED 及紅光 LED，以日本與台灣廠商的技術含量最高、品質最佳，而台灣製造也避開許多貿易限制，對於未來歐美市場的開發與銷售最具有競爭力。

星寶表示，植物照明 LED 封裝供應商包括日亞 (Nichia)、艾邁斯歐司朗 (ams-OSRAM)、三星 LED、CREE LED、首爾半導體、Lumileds、億光、光寶、天電。

而植物照明 LED 晶片供應商則有晶電 (Epistar)、台亞 (原名光磊)、三安 (San’an)、華燦 (HC Semitek)、聯勝 (HPO)、光鋐 (Epileds) 等。

星寶提到，雖然主要從事醫學美容藥品耗材聯合採購、配貨及庫存管理等，但仍持續著墨電子科技產業相關研究，尤其近年積極投入太陽能電領域，今年將以屋頂式太陽能板案場為主，期望至少建置 5MGW，預估未來有望穩定貢獻千萬元營收。