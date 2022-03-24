散戶大軍留守 2月證券劃撥存款餘額續創高

台灣央行今 (24) 日公布 2 月金融情況，作為散戶指標的證券劃撥存款餘額，較上月回升 523 億元至 3 兆 1889 億元，再次創下新高，央行指出，此主要反映 2 月股市日平均成交值 2936 億元，較 1 月回升 162 億元。

央行指出，2 月雖有俄烏戰事發生，但台股並沒有崩盤，只是暫時受到戰事衝擊，且觀察到，每次只要有戰事趨緩消息，幾度都會見到反彈，看來應該還是有部分投資人觀望，並未完全撤出股市。

央行進一步提到，2 月自然人成交占總市場比重較上月略上揚 1.2 個百分點至 61.5%，顯示散戶投入市場意願仍不低。

另一方面，2 月外匯存款續創高達 7 兆 5152 億元，年增率 10.97%，央行說明，由於我國經濟活動暢旺，出口熱絡，外匯存款越來越大不足為奇。

此外，央行統計，2 月 M1B 和 M2 年增率分別下降至 11.08%、7.67%，主要是因放款和投資年增率下滑所致；M2 年增率自 2020 年起呈逐漸上揚趨勢，惟去年下半年開始下滑，趨勢上已略見改變。

其中，活期性存款由於有大額優利方案，再加上國內經濟活動逐漸復甦、資金調度需求，使活存年增率略增至 11.22%，不過，定存年增率略降 4.69%，則是反映外匯存款年增率下滑。