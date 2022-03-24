玉山銀福岡分行准設 成為國銀在日本第10家據點

金管會今 (24) 日同意玉山金 (2884-TW) 旗下玉山商業銀行向日本主管機關申請設立福岡分行，此為為玉山銀第 2 家日本分行，亦是國銀在日本第 10 家分行。

金管會表示，玉山銀行於日本已設有東京分行，該行考量日本政經環境穩定、與我國雙邊貿易及相互投資等往來密切，規劃於日本九州設立福岡分行，以強化海外布局，建構完善的金融服務網路，提升海外業務成長動能。

玉山商業銀行現已設有柬埔寨及大陸地區 2 家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京等 8 家分行及河內 1 家代表人辦事處。

金管會表示，目前計有 8 家台資銀行於日本設有 1 家子銀行及 9 家分行 (其中 8 家分行位於東京，1 家分行位於大阪)。若排除中信銀的東京之星子行，截至去年底為止，9 家日本分行合計資產 7735 億元，稅前淨利約 30 億元，較前一年的 8 億元有顯著改善，主要是提列呆帳大舉減少有關。

至於其他國銀申請海外布局進度，銀行局副局長林志吉表示，今年元月時有合庫銀申設捷克辦事處、台銀申設美國鳳凰城辦事處，而今天通過的玉山銀福岡分行一案則是今年第一個在海外申請分行的案例。

此外，外國銀行來台布局進度方面，韓國第三大銀行韓亞銀行 (KEB Hana Bank) 在台首家分行，原本預計最晚今年 2 月開業，但是林志吉表示，受到疫情影響，韓亞銀行在台分行已申請延至 4 月 25 日開業。