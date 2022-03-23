三大趨勢炒熱毛孩投資商機 投信推寵物新經濟基金

少子化讓寵物躍居家中重要成員之一，寵物商機也成為投資新亮點，安聯投信表示，全球寵物商機愈來愈夯，專攻寵物商機的產業更是逐年壯大，在人口結構、疫後生活型態及社交型態的改變等，以及科技創新帶來的顛覆式契機，在三大趨勢帶動下，讓寵物商機成為另一個快速崛起的新經濟趨勢。

面對全球變動局勢，加上市場風格快速翻轉，各擁趨勢利基的主題式投資逐漸抬頭。以近期受惠寵物藥品及產品製造商的財報效應、寵物治療與藥品大廠併購等題材為例，不但提振 FactSet 寵物指數，更凸顯寵物風潮所帶來長期潛在商機不可小覷。

安聯寵物新經濟基金產品經理林佑憲表示，疫情讓新型態的投資主題一躍而上，成為資金關注且表現相對搶眼的亮點。如果統計 2020 年 3 月底至 2021 年 5 月底，觀察 MSCI、Solicit、S&P 500 及 FactSet 等相關指數，包括鋰電池、乾淨能源及寵物等主題在此期間的漲幅均翻倍。

寵物市場究竟有多大的產值？林佑憲引述統計資料說，截至 2018 年、疫情前，針對全球寵物產業前景的調查數據顯示，到 2025 年，寵物醫療照護市場年均複合成長率 (CAGR) 為 6.1% 複合成長率預計為 5%；全球寵物行業預期收入有望達 2030 億元、而這個數值相當於全球 PC 產業市值。

另外，更新的 APPA 全球寵物調查資料則可發現，在疫情爆發後，寵物市場產值確實有在逐步擴大的跡象。寵物經濟已經從 2021 年的 2450 億美元，在 2022 年有機會上看 2610 億美元，2027 年更挑戰 3500 億美元，估計年均複合成長率 (CAGR) 為 6.1%。

林佑憲表示，在寵物經濟背後的長期驅動力，主要是有銀髮族、千禧世代及新興市場飼主和寵物市場的影響力。受惠於全球人口結構、寵物與飼主的關係愈趨親密，加上疫情後、生活作息改變的推波助瀾，飼主對於寵物的支出金額日益上升。

在趨勢抬頭下，與寵物商機息息相關的，包括核心消費中的家用商品及食物；醫療健護如寵物相關的醫療服務、製藥及醫療設備；非必須消費中的線上零售；金融相關的寵物保險等，都是寵物新經濟可以投資的範疇。

以安聯寵物新經濟基金為例，投資範疇聚焦在全球寵物市場的主題上，包括寵物食品製造、動物保險；電子商務、製藥、生技與醫療保健等多元化的投資區域。