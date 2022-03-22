投信投顧不得介入上市櫃經營權大戰 違者最重可撤照

避免投資資金涉入上市櫃經營權戰爭，金管會今 (22) 日明令，投信投顧業者禁止子基金資產介入公司經營權之爭，違者最重將祭出撤照處分，相關規定即日起生效。

為避免金融業挾龐大資金動能，介入上市櫃經營權之爭，金管會 2014 年修法，明定保險業不具董監改選投票權，睽違近 8 後再度出手，明定投信與投顧業者不得介入上市櫃公司經營權之爭。

金管會證期局表示，投信投顧所經營的投資信託資產，主要來自於客戶與社會大眾的資金，業務經營應當建立在誠信企業文化與高標準的行為準則基礎上，才符合資金運用特質，以維護社會大眾權益。

證期局表示，投信投顧業者須落實其所訂定的投資決策流程，本於專業誠信原則審慎為所管理資產進行投資，當運用基金或全權委託資產從事投資前，應就被投資對象本身及其直接、間接所投資事業是否涉及經營權爭情事納入分析。

此外，投資後也要定期檢討並評估控管，相關投資行為不得涉入經營權之爭、協助他人取得或鞏固經營權等不當安排情事。

證期局副局長高晶萍表示，投信投顧只要被查獲透過大眾投資信託資金，介入上市櫃的經營權之爭，可根據投信投顧法予以懲處，輕則糾正、警告或是命令解除董事、經理人等職務，或是處以二年以下，一部或全部的基金募集業務；最重甚至可廢止公司機構的營業許可。

