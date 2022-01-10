華立去年營收首破700億元 年增19.35%創新高

半導體材料供應商華立 (3010-TW) 今 (10) 日公布去年營收，12 月達 60.9 億元，月減 6.52%，年增 15.7%，第四季達 186.1 億元，季減 0.78%，年增 18.3%，累計全年達 705.15 億元，年增 19.35%；受惠半導體相關材料需求強勁，華立去年營收首度飛越 700 億元大關。

華立指出，去年受惠 5G、AI、HPC、電動車等新興科技，以及零接觸商機引領下，華立半導體先進製程的關鍵耗材、5G 高頻基板及 IC 載板製程用高解析度乾膜、3C 用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與 IC 出貨動能強勁成長。

展望今年，華立看好，隨著雲端業者持續擴大資本支出，雲端服務平台商 (CSP) 今年仍維持雙位數年增幅，公司從日本引進的 5G 高頻基板 (CCL) 也已切入搜尋引擎大廠的資料中心，並參與新世代伺服器材料開發，在 PCB 板層數增加及換機潮趨動下，高頻基板銷量穩定成長

各大 CSP 業者積極佈局元宇宙應用，華立也耕耘 AI 級的高端伺服器市場，期望挹注未來營收。

另外，華立銷售的耐高溫尼龍材料也已成功打入採用 SMT 製程的 DDR4 記憶體連接器，目前正與各大連接器廠測試 DDR5 下一代機種，主力客戶為兩大伺服器平台的第一線供應商，預計第二季後開始放量。