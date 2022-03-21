〈金管會備詢〉金融業投資俄債兩筆屆期 金管會緊盯利息給付進度

國際制裁俄國提高國銀俄債投資風險，金管會今 (21) 日證實，俄羅斯已在 16 日以美元支付到期的債息，21 日還有一筆債息到期，金管會將持續關注俄債支付息收的情況。

俄羅斯侵略烏克蘭，遭到國際空前制裁，俄羅斯是否如期支付債券利息牽動我金融業投資收益，根據壽險公會統計，國內共有 8 家壽險持有俄債部位，受俄烏戰爭影響，壽險業已在 2 月提列俄債信用損失，合計共 130 億元。

對此金管會主委黃天牧今天在財委會質詢時指出，俄國近期宣布支付 2 筆美元計價的國債，其中 16 日到期的債券，總額度共 1.17 億美元。

保險局局長施瓊華補充，俄債另一筆到期的債息日就是今天 (21 日)，但中間還有保管銀行轉交等程序，因此會有時間差，後續將持續關注俄國支付進度。

民進黨立委高嘉瑜質詢時提到，俄國日前宣布部分債務將以盧布支付，而台灣的壽險業俄債曝險約 1300 億多元，其中有將近 6 成可用替代性償付幣別機制償還，也就是說可用盧布還債，壽險公司願意接受嗎？

黃天牧答詢時說，保險公司「可以接受」跟「願不願意接受」是兩回事，壽險公司會自行評估是否接受俄國以盧布支付債息。

黃天牧補充，壽險公司目前是根據第 9 號公報規定，目前是照俄債信評調降而提列債券部位的評價損失，金管會會持續關注到期的俄債利息是否如期給付。