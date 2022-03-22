〈國泰金法說〉國泰金今年仍以現金股息為主 每股配息上看3元

國泰金 (2882-TW) 去 (2021) 年稅後純益 1409 億元，每股稅後純益(EPS)10.34 元，法人估，國泰金今年每股現金股息可望超越去年的 2.5 元，上看 3 元。

國泰金今 (22) 日舉行線上法說，股利政策成為與會法人關注焦點。對此，國泰金財務長陳晏如直言，考量投資市場的期待，今年股利主要仍傾向以現金股息為主。

國泰金 2020 年每股稅後純益 5.41 元，去年每股配發 2.5 元現金股息；去年每股純益首度突破 10 元來到 10.34 元，法人估，國泰金今年每股配息可望提升至 3 元，以今天收盤價 63.6 元計算，現金殖利率可達 4.7%，

在投資布局部分，統計國壽截至去年底止，已經加碼台股約 810 億元，海外股票也加碼 580 億元，合計在國內外股市已加碼 1390 億元，占整體資產比重約 13.6%。

對於今年股市，國壽副總林昭廷表示，股票的資產配置比重將維持在 10% 到 15% 比重，在考量資本適足率 (RBC) 與汰弱留強等操作策略，將持續針對市況進行調整，包括低檔逢低買進等配置策略。

根據國壽公布資料，截至去年底為止，國壽台股持有水位高達 5190 億元，較前 (2020) 年增加 810 億元；海外股票也同步加碼 580 億元，帶動持有股票水位攀升至 4650 億元；另外，現金持有部分則減少 1010 億元，占比僅 3.2%。