華夏看PVC價格終究回歸常態 明年剛性需求有撐

華夏 (1305-TW) 今 (26) 日召開法說會，對於先前中國 PVC 價格暴漲暴跌，副董事長林漢福認為，價格調整有因有果，終究會回歸常態。整體而言，華夏看好，今年東南亞、歐美等市場受疫情後需求復甦驅動，預期明年全球市場將回歸剛性需求支撐。

從 PVC 供給面來看，華夏指出，中國國慶前因能耗雙控，導致 PVC 供需同步減少，9 月底 PVC 開工率一度挫低至 65%，目前已回升至 70% 以上，整體 PVC 庫存預期逐步上升。

其他市場部分，華夏表示，第四季也有韓國、日本及中東廠家計畫性歲修，估年底前中國以外亞洲 VCM 及 PVC 供給仍呈現緊俏態勢；美國 PVC 累積庫存上升緩慢，可供外銷量嚴重不足，後續價格走勢有待密切觀察；歐洲地區也持續處於供需失衡狀態。

需求方面，華夏指出，中國 10 月內貿期貨及現貨 PVC 價格暴漲暴跌，PVC 買家一度觀望，11 月 PVC 進口市場也受波及，但外銷歐美 PVC 加工訂單須於年底前交運，在遠洋 PVC 進口貨源接續不及下，下游採購商機仍樂觀。

印度 PVC 市場第四季步入需求旺季，且泰國、印尼及越南等東南亞國家逐步解封，疫後需求復甦強勁超乎預期，PVC 供不應求，預期年底前東南亞 PVC 進口需求預期持續成長。

歐美則因今年 PVC 供應不足，海外客戶不得不向亞洲尋找貨源，主要貿易商預期歐美 PVC 出口仍受限。

展望明年，華夏指出，中國能耗雙控預期會是長期政策，不利當地石化產業開工率，加上明年 2 月北京冬奧前夕開工率也恐降低，預期明年第一季中國 PVC 大量出口機會相對小。

對於近期 PVC 價格暴漲暴跌，副董事長林漢福認為，前段時間價格快速拉升及下跌，都是有因有果，主要還是先前短線急漲導致，但暴漲暴跌對產業都不是好事，報價終究會回歸常態。