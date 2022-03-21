微星去年大賺兩個股本 EPS 20.03元寫新高 擬配10.5元股利

品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (21) 日公布去年財報，受惠宅經濟動能延續，旗下主機板、顯示卡、筆電動能強勁，去年營運三率三升，全年大賺兩個股本，稅後純益 169.21 億元、年增 112.6%，每股賺 20.03 元，也擬配發 10.5 元現金股利，以今日收盤價 140.5 元計算，殖利率約 7.47%，純益、每股純益、股息皆改寫新猷。

微星去年第四季營收達 552.76 億元，季增 5.88%、年增 31.91%，毛利率 17.66%，季減 1.09 個百分點、年增 3.48 個百分點，營益率 8.27%，季減 1.78 個百分點、年增 3.04 個百分點，稅後純益 38.8 億元，季減 13.17%、年增 94.76%，每股純益 4.6 元。

微星去年營收 2018.1 億元，年增 37.8%，毛利率 18.95%，年增 4.41 個百分點，營益率 9.9%，年增 3.63 個百分點，稅後純益 169.21 億元、年增 112.6%，淨利率 8.38%，年增 2.95 個百分點，去年三率三升，大賺兩個股本，寫新猷，每股賺 20.03 元。

微星將在明 (22) 日召開法說會，預期經營階層將釋出今年營運展望，法人也關心今年筆電、顯卡市況發展，此外，俄烏局勢、通膨影響也是外界關注重點之一，另一方面，微星今董事會也決議今年度股東會將在 6 月 10 日召開。