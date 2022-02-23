微星首季營運不淡 結盟電競車隊擴大生態圈布局

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 擴大布局電競生態圈，今 (23) 日宣布進一步與 Monster Energy Yamaha MotoGP 車隊結盟，成為官方贊助商及電競戰隊合作夥伴，營運方面，微星首季在料況改善，加上顯卡、筆電等需求動能延續下，營運可望維持高檔。

微星 1 月營收 203.87 億元，首度衝破 200 億元大關，月增 31.5%、年增 19.8%，雖然 2 月受春節工作天數減少影響，但隨著料況改善，出貨仍可維持高檔，法人預期，微星第一季營收有機會與上季持平，再戰歷史新高。

從微星主要產品線觀察，顯卡市場動能延續，雖然年初加密貨幣價格回檔修正，但包含比特幣、乙太幣等價格仍維持歷史持穩高檔，且超微 (AMD-US) Radeon RX 6500 XT 顯卡新品上市，助攻電競市場需求，預期首季仍維持供不應求，筆電同樣在 CES 新品帶動下，出貨動能可期。

微星近年也力拓電競生態圈布局，行銷副總經理程惠正表示，繼去年與 Monster Energy Yamaha MotoGP 電競車隊結盟後，今年進一步與其職業摩托車車隊合作，雙方將展開各項合作項目，其中，微星將為 Monster Energy Yamaha MotoGP 工程師提供高效能的電腦設備。

去年 Monster Energy Yamaha MotoGP 電競車隊也獲得 2021 年 MotoGP 電競世界冠軍、2021 年歐洲和非洲全明星賽冠軍。