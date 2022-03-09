〈儒鴻法說〉今年以來原料漲3成 董座：下半年產品報價肯定再漲

俄烏戰爭導致全球原物料飆漲，儒鴻 (1476-TW) 董事長洪鎮海今 (9) 日指出，目前上半年大部分原料都已備妥、影響不大，下半年報價預計 5 月會跟客戶談，原料上漲壓力下，「訂單報價肯定還要調漲」。

洪鎮海表示，去年到今年上半年已經調漲二次報價，但今年元月以來，尼龍、聚酯、彈性纖維等原料又漲了約 3 成，一定得反應，但也不可能足額調漲，除了客戶協助分擔外，自身也要想辦法優化生產效率，另外新台幣匯率走貶也不無小補。

生產端來看，洪鎮海表示，越南廠區目前稼動率已經回升至疫情爆發停工前的正常水準，招工率達 97-98%；外包產能方面，去年第四季雖然因為費用較高，壓縮獲利空間，但今年重新議價後，第一季毛利率可望改善。

另一方面，儒鴻印尼新廠投產後，學習曲線持續攀升，預計到 5 月成衣月產能 50 萬件，第二期產能開出後，7 月可達 70 萬件，預計年底印尼將能月產 100 萬件，儒鴻自有成衣產能將達每月 1400 萬件。

洪鎮海表示，由於到 4 月前都還有去年遞延的訂單要出，預計外包比重仍維持 6 成，但 5 月開始，在印尼廠新產能開出以及訂單調整下，外包比重將降至 52%，下半年自有產能更將超越外包代工。

至於印尼第三期的布廠，儒鴻原定 2024 年擴建，但洪鎮海表示，若俄烏戰爭拉長，布廠就會暫緩，主要是戰爭的變數太大。