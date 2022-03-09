〈儒鴻法說〉訂單能見度達Q3 ASP向上營收估續創高

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長洪鎮海表示，目前訂單能見度已經看到第三季，且今年接單策略上淘汰低毛利的訂單，產品組合轉佳下，整體 ASP 提升，營收可望成長，將續創新高。

洪鎮海表示，去年部分訂單因為越南疫情以及海運運輸影響遞延，約 16 億元左右的訂單要到 4 月才會出完，因此 3、4 月營收都會保持成長；儒鴻 2 月營收 27.72 億元，月減 24.7%、年增 19.3%；累計前 2 月營收 64.53 億元，年增 26.3%。

洪鎮海進一步指出，目前到上半年需求持續暢旺，第三季訂單也確認完畢，預計 5 月會確認第四季訂單，而今年在產品組合上也有轉變，高價訂單比重提升、低毛利訂單下降。

從客戶組成來看，洪鎮海預估，今年品牌客戶將提升到 65%，除了 Lululemon 等成長外，新客戶也有貢獻，通路客戶的比重則下滑至 35%，他認為，今年因為接單策略，出貨量會較去年下滑，但 ASP 提升下，營收還是會成長。

外界擔憂紡織市況反轉，洪鎮海表示，雖然今年看起來大環境變數較多，客戶也會觀望，目前也不像去年原料到生產、運輸端都吃緊，但目前儒鴻還是有可以挑選訂單的空間，營運整體而言也是會成長，指示成長幅度確實不會像去年如此強勁。