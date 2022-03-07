冠星-KY董座：2025年營收將大增6成 上看120億元

短纖布大廠冠星 - KY(4439-TW) 董事長林錦茂今 (7) 日表示，客戶需求強勁、接單暢旺，能見度已達年底，全年將優於去年，且隨著併購、擴產計畫推進，預計到 2025 年，營收規模將較去年成長 6 成，可望衝上 120 億元。

林錦茂表示，目前可以說是被客人追著跑，柬埔寨廠訂單直達年底，目前也正在跟客人談下半年的訂單報價，並持續反應成本上漲的情況；針對原物料走勢，他認為，短期雖然受到俄烏戰爭影響，導致原油飆漲，但後續應該要回穩，對毛利率也會比較正向。

冠星 2 月底宣布將併購中國鎮江成衣廠，預計下半年加入營運，林錦茂表示，跨足成衣，本就是上市的目標之一，且對增加布的銷售有加乘效果，能帶動毛利率、獲利的成長。

另外，越南廠建廠計畫先前受到疫情衝擊延後，目前也重返軌道，林錦茂表示，客戶比冠星還急、緊盯進度，越南廠預計下個月招標、2024 年量產，目標到 2025 年底產能翻倍。

林錦茂看好，隨客戶持續推動供應鏈集中化，加上新產能開出下，預計營收到 2025 年可望超過 4 億美元，將較去年 2.5 億元有 6 成的增長，若以新台幣來看，冠星去年營收 74 億元，2025 年可望上看 120 億元。

短期營運表現來看，冠星認為，第一季在手訂單優於上季及去年同期，加上漲價效益發酵下，毛利率也將脫離去年第四季的谷底表現，回到疫情爆發前的平均水準，整體營運將顯著回溫。