廣越今年營收估成長雙位數 毛利率同增

羽絨成衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (10) 日召開法說，總經理吳朝筆指出，今年是個好年，幾個主要客戶都有強勁成長，全年營收將可雙位數成長，且在原料成本及時轉嫁、運費壓力降低的情況下，毛利率、營益率成長目標也不變。

吳朝筆表示，去年遞延訂單出貨告一段落，但新接訂單動能強勁，第一季可望較去年同期倍增，優於先前所說的 8 成，第二季也將年增 4-5 成，目前訂單確定到 8 月，9 月的訂單在本月也會敲定。

觀察廣越主要客戶今年表現，吳朝筆表示，目前客戶 Nike 將成長 1 倍、Patagonia、VF、Aritzia 等都會有 2-3 成的成長，Adidas 雖然上半年看起來持平，觀察下半年可望重返成長。

另外，廣越也成為 Lululemon 的供應鏈，吳朝筆透露，雖然還在談訂單，但預計春夏、秋冬款式都會生產；以廣越客戶營收占比來看，Adidas 27.5%、Patagonia 13%、VF 18%、Nike 7%、Aritzia 2.8%。

而目前全球原物料飆漲，廣越主要的布料、羽絨價格也向上，不過，吳朝筆表示，成本都能夠及時反應，加上運費成本下降，今年毛利率成長 1 個百分點、營益率成長 2 個百分點的目標也未改變，獲利增幅將大於營收成長。

對於成衣產業近期有下游庫存升高的雜音，對此，吳朝筆表示，目前看客戶的庫存還是很低，可能是大家客戶相同，但產品別不同，而廣越過半是戶外產品。

吳朝筆表示，目前持續規產滿足客戶需求，尤其是中東的約旦廠，會生產一些非厚重類的產品；另外，子公司針織廠金漢今年接單狀況也不錯，可望成長 3 成，都可以降低未來營運季節性波動影響。