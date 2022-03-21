〈俄烏衝突〉俄以退出航太業報復西方 但部分美企可能反而因此受惠

分析師指出，俄羅斯因入侵而遭西方制裁，正在迅速退出全球大部分航太產業，而美國企業將從中受益。

專注於太空業務的研究和投資公司 Quilty Analytics 在產業簡報中寫道，「幾十年來，俄羅斯和烏克蘭為全球航太工業做出了重大貢獻。兩者都專精於火箭和推進器，提供全球發射服務和引擎系統。」

隨著俄羅斯報復並撤回其對美國和歐洲組織的發射服務，Quilty 將美國企業視為淨受益者，許多衛星現在正在尋找發射商。該研究公司創始人 Chris Quilty 指出，馬斯克的 SpaceX 是發射市場上「最明顯的贏家」。

SpaceX 的 Starlink 競爭對手 OneWeb 周一 (21 日) 宣布，在終止與俄羅斯 Roscosmos 的發射協議後，它將把其聯網衛星的發射轉移到馬斯克的公司。OneWeb 表示，SpaceX 的發射將於今年稍後進行。

除了 SpaceX，其他提供太空服務和開發衛星新軌道的公司，如波音 (NA-US) 、Axiom、Sierra Space、Northrop Grumman (NOC-US)、洛克希德馬丁 (LMT-US) 和 Voyager 也即將從中受惠。Quilty 還認為 Iridium Communications 可能會因向烏克蘭和北約部隊提供衛星通訊而獲益。

該公司表示，如果俄羅斯提前退出國際太空站合作夥伴關係，或者至少 2024 年後停止合作，市場將需要其他供應商，或一個全新的太空站。

美國航太公司將從中受益。Quilty 發現許多業者可能會填補這段服務空白；像 SpaceX 和 Sierra Space 負責貨物運送，波音和 SpaceX 負責運送太空人，Axiom、Northrop、Starlab 和 Orbital Reef 等 4 家業者正在開發私人太空站。

Quilty 還點名 5 家衛星圖像公司：Maxar、Planet、ICEYE、Capella 和 BlackSky，從對烏克蘭局勢即時情報的需求中獲益。