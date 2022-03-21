蘇揆裁示過期疫苗確實銷毀 指揮中心：72萬劑3月底前屆效

行政院長蘇貞昌今 (21) 日召開擴大防疫會議，要求指揮中心與地方政府確實執行屆期疫苗銷毀。指揮中心發言人莊人祥表示，莫德納、BNT、AZ 疫苗共計 72.2 萬劑將於本月底前陸續屆效，若地方沒有施打完，將依程序銷毀，對於損失金額，指揮中心表示目前仍保密。

指揮中心說明，近期國內 COVID-19 社區疫情平穩，國人疫苗接種率提升速率趨緩，配送地方政府衛生局已解凍的莫德納與 BNT 疫苗預估分別約有 34 萬及 7 萬劑於本周陸續屆效，AZ 疫苗約 31.2 萬劑於 3 月底屆效；至於高端最近屆效的日期為 4 月 19 日，目前還有 700 萬劑左右。

指揮中心強調，已函請地方政府衛生局妥善管控調度疫苗，如有屆效未用罄疫苗，須依疫苗屆效後處理措施，請合約醫療院所疫苗屆效期當日接種作業結束後，立即自存放冷儲區移出封存，依規範併同銷毀明細表儘速送交轄區衛生局 (所)，依感染性事業廢棄物處理方式進行處置及銷毀，屆效疫苗一律銷毀，不會提供國人使用。

外界關切 AZ、莫德納及 BNT 疫苗銷毀損失金額，莊人祥表示，目前疫苗金額仍是保密狀態，以前也陸續銷毀過疫苗，只是數量沒這麼多，有些先鋪貨給醫療院所，但醫院打不完就銷毀，最多約 1000 多劑。

指揮中心進一步說明，超額準備疫苗為防疫戰略重要一環，與國際各國採行策略相同。依外媒報導，各國均持續推動疫苗接種作業，其中美國疫苗到貨量約 6.87 億，已接種近 6 億劑，有近 9.5% 約 6500 萬劑屆效銷毀，南非預估 6 至 7 月將有約 210 萬劑疫苗屆效，加拿大、印度及印尼等國也預估陸續會有疫苗屆效。

截至今年 3 月 20 日，台灣接種疫苗已超過 4901 萬人次，其中接種涵蓋率第 1 劑 83.3%、第 2 劑 78.0%、基礎加強劑 0.8%、追加劑 48.2%。