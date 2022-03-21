〈外銷訂單〉3月可望連25紅 Q1將攀歷年同期新高

台灣外銷訂單動能延續，2 月在部分供應鏈料況緩解下，續創歷年同期新高，展望 3 月，經濟部統計處處長黃于玲今 (21) 日表示，整體市場變數仍多，但依目前廠商回饋預期，3 月各大貨品均將較 2 月回升，外銷訂單金額可望回升至 600 億美元，連 25 紅，助推第一季外銷訂單攀上歷年同期新高。

經濟部統計處估計 3 月外銷訂單將達約 585-600 億美元，月增 13.5%-16.4%、年增 9%-11.8%，可望連 25 紅，累計首季外銷訂單金額將達 1689-1704 億美元，創下歷年首季新高，季減 11.5%-12.2%、年增 13.4%-14.4%。

黃于玲說，3 月市場變數仍相當多，除俄烏局勢變化外，包含中國部分地區因疫情升溫封城停工等，都對供應鏈、原物料供應帶來極大的不確定性，不過深圳今日宣布解封、復工，廠商也多以備援工廠支援，預期衝擊有限，此外，通膨後續效應也須密切關注。

黃于玲也透露，統計處對 207 家廠商進行俄烏局勢問券，其中，只有 18 家廠商 (占約 8.7%) 反映 2 月外銷訂單有受影響，包含採取暫停接單、新接單做部分取消等，反而有高達 180 家廠商 (占約 87%) 反映外銷訂單不受影響，其餘 9 家廠商 (占約 4.3%) 則回應不清楚。

依去年台灣出口統計結果觀察，去年度俄羅斯、烏克蘭地區總體出口額約達 14 億元，占台灣整體出口比重並不高。

不過反映俄烏局勢對全球經濟影響，黃于玲說，IHS Markit 本月再度下修今年全球經濟成長率，從上個月 4.1% 下修至 3.3%，減少 0.8 個百分點。