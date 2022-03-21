CIP彰芳西島風場第一期陸上變電站 已加入台電系統

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 彰芳暨西島離岸風電計畫第一期 100MW 陸上變電設備，完成通訊測試與跳脫測試後，已順利加入台電系統，後續將在第一期工程經驗基礎上，完成第二期陸上變電站工程，以整場 600MW 總裝置容量運轉。

彰芳西島風場陸上變電站位於彰濱工業區，為整個彰芳與西島離岸風場計畫的第一個施作項目，分為第一期 100MW 及第二期 500MW 兩期工程，於 2020 年 7 月正式動工。

政府離岸風電產業關聯政策專案中，要求的國產化項目為配電盤、開關設備跟變壓器 3 項零組件，占比為整體合約金額的 25%。CIP 則將陸上變電站工程委由東元 (1504-TW) 統包，包辦設計、採購到施工等，國產化比重遠超過政府規定。

CIP 指出，變電站工程主要設備均由台廠供應，包括士林電機 (1503-TW) 的變壓器與電抗器、東元的開關設備與配電盤，及華新 (1605-TW) 的陸域電纜；此外，泰興工程負責建物設計及土建，真毅營造進行陸纜管排安裝，雷力科技負責 SCADA 通訊系統。

彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou 表示，陸上變電站是電力系統輸配電的重要環節，必須滿足持續、安全、可靠的供電需求，也是離岸風電風場併聯至台電前的最後一站。