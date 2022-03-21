〈外銷訂單〉2月515.6億美元連24紅優預期 續創歷年同期新高

經濟部統計處今 (21) 日公布 2 月外銷訂單統計結果，雖然受農曆春節假期影響，但在部分供應鏈缺料緩解下，單月外銷訂單優於原先預期，達約 515.6 億美元，月減 12.4%、年增 21.1%，連 24 紅，並續創歷年同月新高，累計前 2 月外銷訂單達 1104.4 億美元、年增 15.9%。

按貨品別觀察，統計處表示，各大貨品外銷訂單均較上月減少，不過電子、資訊通信產品接單仍強，加上手機、筆電料況緩解，訂單金額分別達 176.9 億美元、147.8 億美元，年增 31.6%、29.7%，雙創歷年同期新高。

光學器材則因大尺寸面板價格下滑，整體電視、筆電等面板需求趨緩，雖然商用、工業控制面板及背光模組接單成長，但整體接單已與去年同月持平，終結連 20 個月正成長。

傳統貨品方面，統計處說，受惠半導體、自動化機械設備需求增加，加上原材物料行情高於去年同月，帶動基本金屬、機械、化學品等接單成長，年增幅各達 16.1%、1.8%、22.1%，僅塑橡膠製品因防疫用品需求減少、價格回落，訂單金額年減 1.5%。

展望未來，經濟部統計處處長黃于玲表示，隨疫苗接種率普及，各國相繼解除邊境管制，主要國家持續推動基礎建設，全球經濟復甦態勢可望延續，我國高階製程半導體需求穩健，也有助外銷接單成長，近期則還要關注俄烏戰爭持續延燒、變種病毒、供應鏈瓶頸等風險。