〈聲寶旺年會〉強化三大家電產品線 全年營收拚增2成

家電廠聲寶 (1604-TW) 今 (17) 日舉行旺年會，總獎金高達千萬元，其中最大獎是 10 張聲寶股票，集團總裁陳盛沺表示，今年將強化冰箱、空調、洗衣機等三大產品線，並調整營運體質力抗原物料上漲，全年營收、獲利續拚成長。法人預期，今年全年營收有望年增 20%，本業每股純益上看 2 元。

陳盛沺指出，本季受惠農曆春節採購新家電、企業尾牙購買品項增加，看好 1 月營收有機會挑戰新高，銷售動能有望延續至 2 月，預期本季營收將優於去年同期。

陳盛沺表示，今年家電業務將衝刺冰箱、空調、洗衣機三大產品線，其中，洗衣機與冰箱會推出大容量機種，除了增加營收外，新機種價格較高，也有助穩住獲利表現。

冷氣空調方面，陳盛沺坦言，由於市占率仍偏低，將與轉投資公司、壓縮機大廠瑞智合作推出新品牌，藉此提升空調銷售量。

陳盛沺提到，瑞智主要生產基地位於中國，去年中國房地產市況不佳，加上原物料成本飆漲、產品調漲難度高，連帶衝擊冷氣壓縮機銷售量；今年隨著庫存調整完畢、新產品提價，瑞智營運優於去年。

談到整體經濟景氣，陳盛沺認為，雖然國際局勢不穩，但台灣產業具有優勢與得天獨厚的地理位置，今年台灣景氣有望延續去年態勢，整體景氣仍看好。

聲寶今日舉辦《星耀聲寶 虎年大吉 幸福直播旺年會》，總獎金達 800-1000 萬元，並祭出公司 100 張股票，其中最大獎為 10 張股票，以今日收盤價 30.5 元估算，價值高達 305 萬元。

陳盛沺宣布，今年年終 2.4 個月，比去年增加 0.2 個月，此外，延續去年加薪幅度，今年平均加薪 3%。