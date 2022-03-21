間歇性綠能趨勢起 光寶科擬推微電網服務 瞄準日本市場

光寶科 (2301-TW) 總經理邱森彬今 (21) 日表示，除了資訊與消費電子、光電、雲端 & AIoT 三大事業群外，看準間歇性綠能趨勢興起，也將切入能源產業，推出微電網整合產品，將先瞄準日本市場，最快 2024 年有望貢獻營收。

303 大停電以來，近期停電消息仍頻傳，邱森彬表示，間歇性綠能趨勢興起，能源控制成為要點，衍生出微電網需求，目前日本是微電網系統發展較為成熟的市場，也是光寶科首先布局的市場。

過去電網是將家庭、企業連結到中央電網，這樣的互聯性是其中有故障問題時，往往全部都受影響，而微電網則可在電網故障時，當地電力整合供應商能採在地發電，並與電網斷連、自動運作。

邱森彬表示，光寶科正在開發家用微電網相關設備，與綠電、 一般電力整合供應商合作，提供硬體搭配能源管理軟體的整合式服務，方便供應商提供家庭微電網設備，也能流暢管理電網。

邱森彬說，此類產品關鍵在軟體開發，因為發電過程是動態，要可及時管控，讓發電達最佳化，新事業產品將走客製化模式，將與電力供應商視地區需求共同合作，提供整合式產品。

另一方面，汽車電子相關產品營運也已逐漸上軌道，目前主力充電樁缺料問題不大，市場需求也強勁，預估今年車用營收占比有望達 10%；無線車充目前主要聚焦電動巴士市場，也有和美國電動車、皮卡新創合作。