光寶科拚轉型 光電、雲端營收占比將上看6成

光寶科 (2301-TW) 總經理邱森彬今 (21) 日表示，未來光寶科將持續轉型，降低資訊及消費電子的營收比重，聚焦光電、雲端 &AIoT 的發展，預計兩個事業占比皆能提高至各占 3 成，ICT 營收比重將降到 4 成，有助獲利表現。

邱森彬表示，資訊及消費電子業務較類似於紅海市場，獲利過去都在公司平均值之下，相對光電、雲端 &AIoT 業務利潤較高，將是未來發展重點。

光寶科去年營收 1648 億元，其中 ICT 占 53%，光電占 20%，雲端與物聯網占 27%，邱森彬說，未來 ICT 比重將降至 40%，同時提高光電、雲端與物聯網的比例。

另外，光寶科的研發費用也將增加光電、雲端、5G 等趨勢的研發 (R&D) 規模，預估今年 R&D 將占營收 4.5%，未來目標達到 6%。

光電方面，邱森彬表示，光電事業產值全球排名第六，其中主力光藕合器全球市占第一，預計今年將持續成長，光電終端市場成長趨勢仍在，儘管手機市場有下滑風險，但其他需求仍強勁、市況佳。

邱森彬指出，目前公司光電產品，與全球前兩大業者的差異在於車用光源，未來將積極開發車用光源產品、與供應商合作，或藉由併購，讓光電產品的市占能擠進全球前三名。

雲端方面，邱森彬預估，兩年內雲端電源供應器市占將達 5 成，目前已取得北美四大雲端服務商當中兩家客戶的訂單，預估下半年能再取得其中一家。

應用在企業專網的 5G 小型基地台 (Small Cell) ，光寶科相關產品已準備好，目前正等待國內電信商測試，預估今年也能貢獻營收，除了國內客戶外，也已和歐洲電信商、系統整合商合作。