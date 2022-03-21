正文去年純益下滑5成 EPS 1.89元

網通廠正文 (4906-TW) 今 (21) 日公布去年財報，第四季純益 2.7 億元，季增 170.9%，年增 148.9%，每股純益 0.75 元；全年純益 6.79 億元，年減 50.39%，每股純益 1.89 元。

正文去年第四季營收 56.1 億元，季增 1.31%、年增 14.76%，毛利率 8.45%，季減 0.23 個百分點，年減 2.51 個百分點，營益率 -0.1%，季減 1.28 個百分點，年減 1.9 個百分點，純益 2.7 億元，季增 170.9%，年增 148.9%，每股純益 0.75 元。

正文去年全年營收 229.1 億元，年增 14.97%，毛利率 8.99%，年減 2.37 個百分點，營益率 1.55%，年減 0.79 個百分點，純益 6.79 億元，年減 50.39%，每股純益 1.89 元。

正文認為，供應鏈缺料、零組件漲價衝擊去年毛利率表現，雖然轉嫁給客戶，但部分成本仍得自行吸收，不過，預計缺料及漲價的問題今年第二季後可望逐漸舒緩，有助改善毛利率。

美國正積極推動乾淨網路政策，正文表示，這對今年網通業是一大利多；此外，美國 1.2 兆美元基建案有 650 億將用於寬頻建設，可望有助於帶動光纖 PON、5G 產品的出貨。