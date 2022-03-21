中鋼前2月稅前賺96億元年增近3成 每股稅前盈餘約0.61元

中鋼 (2002-TW) 今 (21) 日公告 2 月自結損益，稅前盈餘 41.66 億元，月減 23.5%、年增 8.9%，每股稅前盈餘；累計前二月稅前盈餘 96.83 億元，年增 29.8%，每股純盈餘約 0.61 元。

中鋼 2 月營收 335.22 億元，月減 16.3%、年增 11.3%，營業利益 41.65 億元，月減 20.6%、年增 7.7%；累計前 2 月營收 735.49 億元，年增 20.7%，營業利益 94.13 億元，年增 32.6%，營益率 12.8%，年增 1.1 個百分點。

與上月相比，中鋼 2 月受到農曆過年、工作天數減少以及月盤走跌，量價均自 1 月下滑，加上 1 月有轉投資鐵礦股利收入，但 2 月沒有，導致營收獲利均月減，不過，與去年同期相比，價格仍較高，也帶動營運年增表現。

展望後續營運，中鋼認為，3、4 月盤價逐月向上，出貨也將回升至百萬噸的水準，且隨第二季旺季盤價也開高，量價回溫下，將進一步推升營運續向上。

此外，目前位在烏克蘭馬里烏波爾 (Mariupol)、歐洲最大的煉鋼廠 Azovstal 遭俄軍砲擊摧毀，中國鋼鐵業重鎮唐山也因本土疫情嚴格管控，恐影響物流，全世界的鋼鐵供給情勢加劇，可望支撐後續中鋼盤價表現。