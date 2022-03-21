大車隊引進日創投資金 參與生活網首輪對外增資

台灣大車隊 (2640-TW) 今 (21) 日召開董事會，通過旗下子公司台灣智慧生活網與日本創投基金 Headline Asia 達成投資協議，Headline Asia 將以 500 萬美元 (約新台幣 1.4 億元) 參與生活網的首輪對外增資，並取得持股 12.33%。

大車隊表示，希望運用高頻次服務，帶動具備高毛利特點的低頻服務，並攜手合作夥伴，範圍涵蓋洗衣、快遞、保修、旅遊等，創造平台流量和價值。

55688 APP 目前車隊數共有 2.2 萬台，年服務趟次達 8000 萬次，在此利基下，生活網擁有 650 萬用戶數。

生活網此次現金增資發行甲種特別股共 563000 股，每股面額新台幣 10 元，Headline Asia 以每股約 8.88 美元參與 (約新台幣 253 元)；在經過首輪對外增資後，投後估值將提高為 11.56 億元。

Headline Asia (前身為 Infinity Ventures) 是來自日本的創投基金，專注於 AI、IOT、網路科技、遊戲和娛樂等領域。

Headline Asia 合夥人黃立安表示，期許 Headline Asia 作為大車隊的策略夥伴後，能與大車隊、生活網共同推動本土企業數位轉型的浪潮。