大車隊擴大平台經營 獲利動能逐步增

台灣大車隊 (2640-TW) 今 (10) 日舉辦股東臨時會，決議通過分割母公司的平台業務讓與子公司，大車隊表示，今年將擴大發展平台經營，從過往以車為中心，轉變為以人為核心，積極結合旗下洗衣、快遞、保修、旅遊等各式生活服務，有利逐步提升營收和獲利動能。

大車隊執行長林念臻表示，大車隊希望運用出行服務的高頻，帶動低頻服務需求，由於低頻服務具備相對高毛利，可有助逐步提升營收獲利。

同時，大車隊規劃開放平台成為場域提供者，未來將廣邀異業合作，讓流量產生更大的商業價值。

大車隊進一步提到，例如，代駕服務過去兩年業績成長高達 5 倍，客戶黏著度達 70%，隨著以時計費的時時駕服務方式推出，提供跨縣市移動服務，滿足商務高階主管駕駛與臨時專業駕駛需求，預計今年可再繳出 2 位數成長。

而 55688 APP 已與國際訂房網站串接，讓用戶可透過 APP 訂房賺得搭車金，在 1 月中旬試營運 It’s on me 你搭車我買單的全新購物服務後，上線一周商品全數銷售一空。

大車隊樂觀看待，隨著未來 3-5 年商轉價值更趨成熟，將為平台拓展更大成長動能。

台灣大車隊年服務趟次高達 8000 萬次，穩居市場之冠，未來將更積極串聯旗下關係企業，包括 55688 代駕、全球快遞、潔衣家、生活大管家、金讚保修和台灣大旅遊等，力拚發展跨場域移動生活新商機。