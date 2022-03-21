〈台股盤後〉電子上攻無力 量縮上漲103點 站回17500點

隨著美股四大指數上周五全面大漲，台股今 (21) 日早盤也強勢，一度大漲超過 140 點，但由於指數面臨前波起跌點，終場漲幅收斂，上漲 103.84 點或 0.59%，收在 17560.36 點，站回月線大關，成交量則減少至 2582 億元，。

權值股方面，台積電小漲表態，收 586 元，企圖挑戰月線，聯發科上漲近 1%，持續往千元大關靠攏，鴻海則下跌逾 1%，表現相對弱勢，其餘如金控雙雄、台塑四寶也都居盤上，為大盤走勢增溫。

觀察資金流向，電子成交比重持續低於 5 成、約 49%，航運也降至 16%，化學生技與醫療、鋼鐵皆達 6% 以上，以漲跌幅來看，鋼鐵族群受惠眾多利多消息激勵，漲幅高達 2% 以上，冠居所有類股。

鋼鐵族群今日一枝獨秀，繼昨日歐洲最大鋼鐵廠阿佐夫司塔爾 (Azovstal) 傳出爆炸意外後，中國唐山在地的鋼貿廠、物流業也因疫情干擾，早上宣布暫時停工，且緊急狀態估持續 1-2 周，供給變少下，市場資金積極卡位鋼鐵族群。

鋼鐵類股包括海光、新鋼、志聯、佳大皆以漲停作收，中鴻、聚亨、威致上漲逾 4%，其餘如中鋼、豐興、燁輝、允強、盛餘等，也有 1% 以上的漲幅。

至於面板則因價格上漲期望落空，聯詠、矽創、天鈺、頎邦全面回跌，友達與群創則因有高殖利率保護，大多在平盤附近遊走。