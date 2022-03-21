特殊氣體廠晶呈明起競拍 底價80.37元

半導體用特殊氣體廠晶呈科技 (4768-TW) 即將在 4 月中旬轉上櫃掛牌，公開承銷 3636 張，其中 2869 張採競價拍賣，競拍底價 80.37 元，競拍期間自 3 月 22 日起至 24 日止，公開申購承銷價暫定為 86.8 元。

晶呈競拍將在 3 月 28 日上午 10 時開標，3 月 30 日至 4 月 1 日辦理公開申購， 4 月 7 日公開抽籤。

晶呈主要產品為半導體製程特殊氣體製造、晶圓重生及複合金屬材料基板製造。展望今年，董事長陳亞理指出，主要特殊氣體業務今年將維持三個 3 目標，氣體營收成長 3 成、先進製程訂單超過 3 成，毛利率持續超過 3 成。

陳亞理表示，半導體製程特殊氣體為目前晶呈主要營收貢獻來源，約占營收 9 成，其中高階製程的特殊氣體營收占整體已超過 6 成。

為積極搶食高成長的特殊氣體市場，晶呈將持續擴大氣體產能，目前產能約 2500-3500 瓶，明年二廠營運後，屆時將增產 7000-8000 瓶，總產能上看 1.2 萬瓶。

除特殊氣體外，晶圓重生目前第一條產線已完成，最快明年可貢獻營收；銅磁晶片 (CMW) 業務則將瞄準銅磁微發光二極體 (CMuLED)、高階紅光、RGB 頂面射光封裝體 (TFE) 與 RGB 頂面射光封裝體 (VSCEL) 四大面向，目前相關產品已送樣驗證。