晶技看好5G及車用電子高成長 今年資本支出9.43億元

石英元件廠晶技 (3042-TW) 2021 年賺回超過一個股本，每股純益達 10.06 元，晶技去年編列資本支出 25.9 億元，效益逐步發揮，晶技今年編列資本支出 9.43 億元，基於看好今年起 5G 及汽車應用產品出貨持續成長。

晶技分析 2021-2024 的電子產業成長，其中包括 5G 手機及車用電子都有 3 成以上的複合成長率，其中以 5G 手機的複合成長率 31% 最高，車用電子 30% 居次，但明顯的趨勢是，5G 手機成長力道逐年趨弱，反而是車用電子應用 2021-2024 呈現逐年成長。

晶技去年編列 25.9 億元資本支出，受限設備交期延後延後等因素，約有 2 億元連續性支出延後到今年完成，但公司對於 2022 年的資本支出，仍編列高達 9.43 億元，其中以支出在桃園平鎮廠的先進半導體製程、綠能、儲能設施的 4.11 億元最高。

晶技在台灣桃園平鎮廠的先進製程，去年投資逾 12 億元，今年持續投資產品並積極送樣，今年並沒有明顯營收貢獻，預估效益在 2023 年明顯挹注。

晶技新成立的晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內，每月產能 5000 萬顆，晶創在已在浙江寧波取得 33 畝的建廠用地，首期投資建廠金額規劃 6.13 億元，預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能。後續將擴充至每月 1.8 億顆。

晶創科技設立目的即爲強攻汽車應用市場，晶技董事長林萬興指出，晶創將在最短時間內完成全數認證並取得 Vendor Code，看好電動車頻率元件用量將達 100 -150 顆，較每台內燃機汽車使用 8-10 顆的需求量明顯放大。

晶技 2021 年全年營收 152.25 億元，創新高，毛利率 36.91%，年增 6.74 個百分點，稅後純益 31.17 億元，創新高，年增 1.18 倍，每股純益 10.06 元。晶技 2022 年自結前 2 月稅前盈餘 4.7 億元，年增 2.1%，每股稅前盈餘 1.52 元。