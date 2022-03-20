五大代工廠強化全球布局 今年資本支出上看550億元

面對疫情干擾供應鏈、全球政經局勢變化，台灣五大代工廠近年積極強化全球布局腳步，同時擴大搶進車載、5G、AIoT、伺服器等高階市場商機，根據五大代工廠營運計畫，今年合計將投入約 550 億元資本支出，其中，和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 今年資本支出都將大增近 3 成。

和碩自去年起加速北美地區投資布局，陸續透過旗下控股公司加碼墨西哥廠，也預計總斥資 1.64 億美元 (約新台幣 45.65 億元) 赴美投資，外界猜測，和碩正積極配合美系客戶強化北美車載應用布局。

和碩預告今年度資本支出將達 5 億美元 (約新台幣 141 億元)，年增約 29.87%，主要是配合客戶需求、節能減碳趨勢、產能重分配等。

英業達則預期今年資本支出將達約 80 億元，較去年約 60 億元，年增近 33%，主要用於墨西哥廠伺服器、其它電子產品組裝業務所需，目前墨西哥新廠進入土建階段，預期 2023 年下半年可望完工投產。

緯創 (3231-TW) 今年資本支出則達約 160 億元，較去年增加近 1 成，將主要用於台灣、墨西哥廠產能擴充，並鎖定 AI、伺服器、車載模組等高附加價值產品布局，也是因應近年在台北、高雄兩地擴產所需，包含收購日本面板廠 JDI 旗下高雄晶傑達 (KOE) 後續擴產所需。

廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 今年資本支出則較去年下滑，估各達約 80-90 億元、70-80 億元，主因是過去兩年已陸續完成大型產能擴充，廣達就已啟用林口第三生產大樓，仁寶同樣完成越南等非中國地區產能擴充。

仁寶也補充，去年資本支出較多，突破百億元，今年則會回歸過往水準，用於自動化設備提升，此外，也因應北士科園區集團新總部建置規劃，估今年將支付相關權利金約 10 億元。