外資減碼面板三傑共6.5萬張 敲進多檔金融股

台股今 (18) 日在金融股撐盤、電子股尾盤助攻下，終場小漲 8.3 點或 0.04%，收 17456.52 點。外資大舉敲進多檔金融股，包括中信金、新光金等，但卻調節開發金近 10 萬張，並提款面板三傑共 6.5 萬張；投信則與外資對作，大買開發金 12.4 萬張。

三大法人今日僅投信持續買超 18.94 億元，連 33 買；外資賣超 17.69 億元；自營商賣超 25.82 億元，三大法人合計賣超 24.55 億元。期貨方面，外資淨空單增加 4357 口至 16972 口。

外資買超方面，中信金 1.7 萬張，新光金 1.3 萬張，第一金逾 1 萬張，臺企銀、彰銀、台中銀、合庫金等均超過 6000 張；電子股則大買華邦電 2.3 萬張居冠，和碩、鴻海、宏碁各逾 1 萬張，另外傳產指標股中鋼也有 1.5 萬張。

外資賣超部分，提款開發金近 10 萬張最多，永豐金 1.3 萬張，面板三傑也遭調節，群創超過 3 萬張、友達 2.6 萬張、彩晶 9002 張；其餘多為貨櫃航運族群，包括陽明 1.7 萬張、長榮 1.2 萬張、華航 1.2 萬張等。

投信買超則與外資反向，開發金達 12.4 萬張、友達 1 萬張，其他標的包括華邦電、仁寶、宏碁、元大金、晶豪科、英業達、華通、台半等都有超過 2000-9000 張。

投信賣超標的包括和碩 1.2 萬張，南帝逾 4000 張，新光金、鴻海、台塑、台新金、台積電、第一金、長榮、富邦金等。