台股多空拉鋸收小紅 三大法人賣超24.55億元 投信連33買

台股今 (18) 日陷震盪整理走勢，一度跌破 17400 點關卡，航運股賣壓偏重，不過，受升息消息激勵，金融股一片欣欣向榮，為大盤提供支撐，尾盤更爆出逾 761 億元大量，激勵加權指數小漲 8 點，收在 17456 點，成交值 3612 億元。三大法人合計賣超 24.55 億元，投信已連 33 買。

台股周線翻紅，單周累計上漲 191 點。觀察三大法人資金變動情形，外資今天又反手賣超 17.69 億元；投信續買超 18.94 億元，為連 33 買，續創史上最長紀錄；自營商賣超 25.82 億元。三大法人合計賣超 24.55 億元。

電子股今天互有漲跌，權王台積電一路在盤下震盪，一度跌至 576 元，終場跌幅收斂，收在 581 元；國巨、台達電、研華、聯詠、華碩等同步走低；不過，鴻海扮演撐盤要角，逆勢上漲近 2%，日月光投控也在盤上表現。

金融股喜迎升息利多，尤其是以銀行為主的金控，其中以中信金漲近 2% 最強勢，其他包括開發金、彰銀、第一金、兆豐金等表現也不俗，富邦金獨憔悴下跌作收。

高價股今天仍吸引買盤進駐，股王矽力 - KY 勁揚逾 4%，大立光歷經 4 天終於完成填息，站回 2000 元大關，終場收 2025 元，譜瑞 - KY 也大漲超過 5%，緯穎小跌作收驚險守住千元整數關卡；世芯 - KY 遭遇賣壓，股價重挫近 7%，回測 900 元。

航運族群今天熄火，貨櫃三雄走低，長榮重挫逾 3%，陽明、萬海也下跌超過 2%，其他包括台驊投控、四維航、裕民、榮運等均遭到調節；雖然市場傳出航空貨運價格將再調漲，但航空雙雄走勢受壓抑，華航終場跌 2%，長榮航尾盤一度翻紅，終場仍收跌。