東元智慧噴霧防疫機器人 奪台灣精品銀質獎

第 30 屆台灣精品選拔結果揭曉，東元 (1504-TW) 以「智慧噴霧防疫機器人」勇奪台灣精品銀質獎，是繼去年以「電動車動力系統 T Power」得到金質獎的殊榮後，東元電機蟬聯第三年獲得金銀質獎的肯定。

因應社會防疫需求，東元在不到一年的時間，完成臺灣首部自主研發生產的智慧噴霧防疫機器人，體態輕盈，動作靈巧，已應用在南港軟體園區、台北文創、宏匯廣場等人流眾多的公共場域進行消毒工作，累積上萬小時的運轉實績，東元電機邱純枝董事長表示，已有國際買主接洽中，可望將臺灣優質防疫產品推向海外市場，創造更大商機。

東元今年勇奪銀質獎的產品「智慧噴霧防疫機器人」被研發團隊暱稱為「T-Smurf」，這款如藍色小精靈般身手靈活的服務型機器人，擁有二合一的殺菌消毒功能，上方以超音波霧化器噴灑對人體無害的超鹼鉀離子消毒液，散佈地面的病菌則會被下方的 LED 燈條以 UVC 照射，雙效消毒加倍安心。

東元「智慧噴霧防疫機器人」擁有國內外 33 項專利，是目前業界唯一使用抽換式鋰電池組，具備電池管理系統 (BMS)，可持續運行 8 小時以上，也提供自動回充和手動充電共三種充電策略，滿足 24 小時全時運作之需求，達到安全、無障礙、無死角、零接觸的消毒作業。

東元自 2018 年起推出智慧移動平台 (AMR)，並且客製化應用於服務型機器人，包括「智慧送餐服務機器人」、「智慧收送餐服務型機器人」、「智能跟隨車」等，屢獲精品獎的肯定，目前也朝向協作型機器人的應用研發，將延伸更多元化商機。

東元電機這次獲獎的多項產品都符合高效節能，包括應用於電動巴士的「高功率高壓電動車用動力系統」，模組系列化設計較同級距馬達重量少逾 15%，輸出功率提升 1.5 倍，體積更減少逾 25%。

另外，在自動化方面的獲獎產品包括「高精密協作型機器人關節模組」，可依照客戶需求更改馬達瓦數、減速比，相同功率下，最小關節模組為業界最輕，僅 1.41kg。