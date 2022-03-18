德麥遭原物料急漲走勢干擾 力求營運穩定成長

由於疫情、氣候異常、俄烏戰爭及國際貨運上漲，烘焙產業常用的原物料持續上漲，烘焙材料供應商德麥 (1264-TW) 在難以對客戶反映成本漲價下，積極開發新供應品項、口味及新客戶，力求今年營收成長以及維持獲利。

德麥總經理吳文欽今 (18) 日在台北烘焙展現場表示，德麥目前面臨無法全數反映成本造成的獲利壓縮壓力，今年對德麥營運將是辛苦的一年。

由於俄烏戰爭引爆各項原物料價格狂飆，包括油品、麵粉、乳製品全面上漲，其中以乳製品的短期漲幅最大，包括乳酪、奶油、奶粉、鮮奶價格全上漲，部分產品今年以來短短幾個月漲幅甚至超過三成，吳文欽說，德麥對於原物料的強漲走勢，只能向客戶反映其中一部分，其餘還是要自行吸收，在這樣的狀況下，勢將對獲利造成壓縮。

吳文欽說，舊有產品對於供應價格的敏感度高，對客戶反映程度有限，德麥將積極開發新供應品項、新口味及新客戶，如日系的日本生吐司第一品牌「乃賀美」本月將在台北開出第一家門市，就德麥而言，希望就此再掀一股消費風潮進一步帶動商機。

德麥去年營收 49.7 億元，年增 12.84%，前三季稅後純益 4.19 億元，每股純益為 11.31 元，吳文欽說，2022 年德麥力拚營收成長，獲利則維持既有的水準。

德麥 2022 年前 2 月營收 7.9 億元，年增 2.58%。德麥在今年的烘焙展租用達 70 個攤位，為全展場展出規模最大的廠商。