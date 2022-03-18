全漢去年EPS 4.03元 創13年新高

電源供應器業者全漢 (3015-TW) 今 (18) 日公布去年財報，第四季純益 1.92 億元，季減 31.5%、年增 49.63%，每股純益 1.03 元；全年純益 7.54 億元，年增 12.66%，每股純益 4.03 元，創 13 年新高。
全漢董事會決議通過去年盈餘分派案，每股擬配 3.3 元現金股利，配息率 81.8%，以今日收盤價 44.3 元計算，現金殖利率 7.4%。
全漢去年第四季營收 41.26 億元，季減 6.8%，年減 0.71%，毛利率 14.82%，季減 0.55 個百分點、年增 1.44 個百分點，營益率 2.51%，季減 2.4 個百分點，年減 0.6 個百分點，純益 1.92 億元，季減 31.5%、年增 49.63%，每股純益 1.03 元。
全漢全年營收 166.5 億元，年增 11.78%，毛利率 14.56%，年增 0.71 個百分點，營益率 4.04%，年增 0.93 個百分點，純益 7.54 億元，年增 12.66%，每股純益 4.03 元。
全漢表示，今年以雲端運算等工業電腦 (IPC) 相關訂單需求較為強勁，且隨著 5G、雲端運算、資料中心等趨勢持續成長，今年展望樂觀。