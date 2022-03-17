智邦去年EPS 8.44元創歷史第三高 擬配息6元

交換器大廠智邦 (2435-TW) 今 (17) 日公布去年財報，第四季純益 15.26 億元，季增 39.33%，年增 1.77%，每股純益 2.74 元；去年純益 47.05 億元，年減 6.8%，每股純益 8.44 元，創歷史以來第三高。

智邦董事會決議通過去年盈餘分派案，每股擬配 6 元現金股利，配息率 71.1%，以今日收盤價 236.5 元計算，現金殖利率 2.5%。

智邦去年第四季營收 171.4 億元，季增 12.75%、年增 19.06%，毛利率 20.46%，季增 1.72 個百分點，年減 3.14 個百分點，營益率 10.34%，季增 1.44 個百分點，年減 3.78 個百分點，純益 15.26 億元，季增 39.33%，年增 1.77%，每股純益 2.74 元。

智邦去年營收 595.98 億元，年增 9.43%，毛利率 19.03%，年減 2.18 個分點，營益率 9.13%，年減 2.63 個百分點，純益 47.05 億元，年減 6.8%，每股純益 8.44 元。

智邦表示，深圳廠因疫情封城本周被迫停工一周，預估本月產量可能減少 10%，損失的產量將透過產能調配，彌補產能損失，預估對公司全年財務、業務無重大影響。

展望本季，法人估，除春節與深圳停工，香港疫情也影響到智邦部分出貨，因此必須尋求其他港口出貨，第一季費用可能增加，造成毛利率有壓。產品方面，400G 交換器已少量出貨，法人估，今年出貨將逐漸增加，100G 主要供應美國雲端服務商，目前需求穩定。