〈深圳東莞封城〉智邦深圳廠因政策停工 兆赫因應策略調整中

中國廣東省深圳、東市近日疫情蔓延，相繼宣布封城一周，網通廠智邦 (2345-TW) 宣布，深圳市寶安區廠房跟進政策停工，預估將影響本月產出與營收，兆赫也因應政府政策措施調整，至於智易、啟碁等廠，則由於生產基地未在深圳，因此短期較不受影響。

智邦 2 月便曾因深圳寶安區其他公司出現確診案例配合政策停工一周，如今該市封城，智邦深圳重要子公司昊陽天宇也配合政策再度停工，預估本月產量可能減少 10%。

兆赫 (2485-TW) 也宣布，深圳兆赫電子配合當地政府也停工，將在期間內依指示完成三輪全員核酸檢測，公司認為，未來還有時間採取措施因應。

明泰 (3380-TW) 則是在東莞、四川成都、江蘇常熟都設有廠房，東莞祭出新政策後，目前明泰正進行全面評估，將以不影響公司生產及營運為前提，積極研擬相關配套措施。

至於其他的網通廠如智易 (3596-TW) 與啟碁 (6285-TW) 生產基地主要位於江蘇崑山與越南，耀登 (3138-TW) 主要廠房位於崑山，而正文 (4906-TW) 中國廠房則位於崑山與常熟，合勤控 (3704-TW) 與台揚 (2314-TW) 廠房位於江蘇無錫，因此暫時不受到影響。