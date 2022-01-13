鈺創轉投資帝濶推防疫助手APP 對比確診足跡隱私不外露

農曆新年即將到來，但 COVID 疫情仍在持續，如何讓自己免於陷入高風險之中，一種主動式防疫警示 APP「防疫助手」，為一般民眾加強自我防疫工作的重要選擇之一。由鈺創科技 (5351-TW) 轉投資帝濶智慧科技於近期開發一款科技防疫軟體，名為「防疫助手」APP，在具備嚴格個人隱私保護的前提下提供：疫情警示地圖、個人足跡比對、賣場人潮分布、風險通知等多項強大功能。

帝濶之「防疫助手」APP 如同一個如影隨形的小助手，當用戶進入確診者 14 天內足跡 100 公尺範圍內時會立即發出提醒，讓民眾提高警覺；同時，用戶也可以手動查看即將前往的地點 / 區域是否已被列為確診者足跡，也可比對過去是否曾經同時段身處在與確診者相同地點而存在染疫高風險疑慮。「防疫助手」APP 提供民眾免費下載使用，全民合力共同防疫。

「防疫助手」的核心技術為帝濶智慧科技開發並受專利保護之差分隱私技術–去識別化 (De-Identification)，其與目前市面上現有的防疫軟體最大不同之處為：此 APP 可將用戶的 GPS 位置瞬間虛擬化，以達到完全保護個人資訊隱私，並同時透過用戶與確診者的足跡比對後，來達到保護用戶之個人健康又不致將個人資訊外洩的目標，是一項前所未有的差分隱私技術的應用 APP。

憂心桃園機場群聚案不斷擴大，每天的本土確診案例持續攀升，各界緊密關注部分縣市的升級標準，雖然目前各縣市還未升級至三級警戒，但各單位已經嚴陣以待。政府呼籲民眾踴躍去打第三劑疫苗以及戴口罩之餘，科技防疫也應該被善加利用。帝濶智慧科技邀您下載「防疫助手」APP，此 APP 開放國人免費下載，歡迎多加使用。

「防疫助手」APP 是個隱形的隨身小助手，年關將近，民眾採買年貨，春節走春，往異地移動的頻率會在年節時期暴增，欲前往的地區在 14 天內是否有確診者足跡，恐怕成為民眾出門前心中的疑慮及擔憂，有了此款 APP 相隨，讓人行動更安心。

民眾對於防疫 SOP 已經不陌生：打疫苗、勤洗手、戴口罩、盡量少往人群眾多的地點群聚，現在加上「防疫助手」APP 可利用地理資訊、數據分析等科技防疫技術來阻絕隱形傳播鏈，透過足跡比對後主動推播提醒，可有效降低民眾感染風險，相信這次疫情也能夠迅速控制住，大家一起齊心防疫，共同守護健康！

