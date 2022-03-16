30世代「滑」進永豐銀美股平台 單月投資金額倍增

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行首創定期定額投資美國股市的「ShareShares」平台，新臺幣 1000 元即可投資美股逾 30 檔標的；今 (2022) 年 2 月服務上線之後，吸引平均 34 歲的年輕「滑」世代透過網路下單投入美股，統計今年 2 月單月投資金額較上月倍增，而元宇宙、電動車為最受歡迎標的。

永豐銀行表示，ShareShares 每月投資金額中，ETF 和個股占比約 55：45；其中，追蹤標準普爾 500 指數、那斯達克（NASDAQ）指數的 ETF 最受青睞；個股方面，則以聚焦元宇宙、電動車概念的相關科技股為主。

永豐銀行指出，9 成投資人使用手機下單，其中，近 8 成透過數位帳戶－大戶 DAWHO 執行交易，平均每月投入約 6000 元；投資人 30 歲以下占比接近 4 成，突顯 ShareShares 符合年輕族群投資需求。

為協助小資族輕鬆參與美股市場，永豐銀行表示，ShareShares 即日起至 12 月 31 日享申購手續費 0.3% 優惠，賣出則免手續費，更提供每月 6 日、16 日及 26 日為扣款日，配合小額投資門檻分散投資風險。例如，若預計每月投資 3000 元，ShareShares 可設定分別於上述日期各投入 1000 元。