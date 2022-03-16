疫情改變消費習慣 今年美國消費者線上支出估突破1兆美元

根據報告顯示，由於新冠肺炎疫情導致消費者轉向線上購物，預計 2022 年美國消費者的線上購物支出將突破 1 兆美元，創下歷史新高。

Adobe 分析公司 (Adobe Analytics) 在週二 (15 日) 發布的報告顯示，今年的線上購物預估將較 2021 年增長 13%。而從 2020 年 3 月疫情爆發以來的兩年內，網購消費支出累計達到 1.7 兆美元。

Adobe Digital Insights 首席分析師 Vivek Pandya 表示：「疫情大幅推動了電子商務的發展，不僅加速了近 2 年的網購增長，而且還促進了消費者在網上購買的商品的意願。」

美國全國零售聯合會 (NRF) 也預估，在 2022 年，非實體商店和線上銷售額將增長 11% 至 13%，達到約 1 兆 1,700 億美元至 1 兆 1900 億美元。該機構也預計，不包括汽車經銷商、加油站和餐廳在內的整體零售額將在 2022 年增長 6% 至 8%。

NRF 執行長 Matthew Shay 表示：「儘管存在通膨、疫情和俄烏地緣政治威脅相關的風險，但有鑑於消費者信心繼續擴張，我們今年應該會看到線上銷售持續增長。」

Adobe 的報告指出，在疫情期間，線上食品雜貨的銷售飆升，繼 2020 年增長了一倍多後，在去年也增長了 7.2%，因為消費者在疫情期間減少外出，偏好送貨上門的安全性和便利性。相較之下，服飾類別的網路銷售增長幅度不大，而電子產品的網路銷售則持續保持領先。

報告也指出，去年通貨膨脹佔線上購物銷售額 320 億美元，到 2022 年，通貨膨脹預估將佔 270 億美元。不過，儘管市場如今面臨物價上漲，線上銷售依舊表現出強勁的成長趨勢。