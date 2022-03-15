Adobe統計：今年美國消費者電商支出將達創紀錄的1兆美元

Adobe Analytics 周二 (15 日) 發布統計報告顯示，由於新冠疫情推動購物轉向網購，預計今年美國消費者的電商支出將達到創紀錄的 1 兆美元。

該預測數字比 2021 年增加 13%，讓從 2020 年 3 月至今 2 年的新冠疫情危機期間電商總支出達到 1.7 兆美元。

Adobe Digital Insights 首席分析師潘迪亞 (Vivek Pandya) 表示：「疫情對電子商務來說是個重要時刻。它不僅加速了近 2 年的成長，而且還影響了消費者願意在網上購買的商品類型。」

在公衛危機期間，網上雜貨支出飆升，繼 2020 年翻了一倍以上後，去年成長了 7.2%，因為消費者更偏好外送到府和路邊取貨的安全性和便利性。

相比之下，服裝類別僅適度成長，而電子產品仍堅守其網購的頂級地位。

Adobe 成長行銷和洞察力副總裁布朗 (Patrick Brown) 表示：「雜貨購物正在重塑電子商務，與電子產品和服裝等傳統類別相比，這是個折扣最少的類別。」

雖然從零食到運動衫等產品的售價飆升，但消費者需求強勁的跡象也支持對 2022 年的預測。

Adobe 表示，在去年電商銷售額達到 320 億美元後，預計 2022 年的線上支出將高達 270 億美元。該公司的分析涵蓋美國零售網站超過 1 兆次的瀏覽數據。