興富發去年獲利大增2.09倍創次高 EPS 6.45元

上市建商興富發 (2542-TW) 今 (15) 日公布最新財報，稅後純益 81.87 億元，改寫歷史次高，年增 2.09 倍，每股純益 6.45 元，興富發董事會今天也決議，擬發行公司債在市場籌資 20 億元。

興富發 2021 年第四季營收 95.87 億元，毛利率 30.21%，季減 1.46 個百分點，年增 1.36 個百分點，稅後純益 7.95 億元，季增 61.72%，年增 2.41 倍，每股純益 0.56 元。

興富發 2021 年營收 442.82 億元，創新高，毛利率 31%，年增 2.99 個百分點，稅後純益 81.87 億元，改寫歷史次高，年增 2.09 倍，每股純益純益達 6.45 元。

興富發去年毛利率重返 30% 之上，達 31%，創 5 年新高，今年及明年獲利展望正向，毛利率將維持 30% 以上。

興富發 2021 年已砸超過 266 億元購地，購地金額已大幅超越 2020 年全年的 184.42 億元，這樣的購地金額，推估未來可推案量將達 962.43 億元，顯示興富發對未來台灣房市看法深具信心。

由於台灣營建市場缺工、缺料、原物成本和購地成本都上揚，興富發對 2022 年房價看法也是向上。

興富發轉投資的潤隆 (1808-TW) 擬發債籌資 20 億元後，董事會今天也決議擬發行公司債在市場籌資 20 億元。興富發股東會將在 6 月 14 日召開。