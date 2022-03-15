假期貨商三大不法話術揭密 檢舉成案最高可拿400萬元獎金

非法期貨詐騙投資人的爭議愈來愈多，金管會今 (15) 日表示，非法期貨商常見的招攬話術通常是用「低手續費、免保證金、賺多賠少」為號召，呼籲民眾從事期貨交易時，一定要透過合法的期貨業者進行交易，自身權益才能獲得保障。此外，如果民眾檢舉，所檢舉的期貨商一旦遭判刑成案，民眾最高可獲得 400 萬元檢舉獎金。

證期局副局長蔡麗玲表示，非法的期貨業者並無專業的期貨知識，更沒有任何對交易人的保障措施，其招攬交易人之手法，通常是用「低手續費、免保證金、賺多賠少」為號召，引誘交易人至地下期貨公司進行交易，或假借合法期貨商名義，向交易人仲介或招攬非法期貨業務，以致影響交易人財產安全。

非法期貨的不法態樣大致上有：「外幣保證金交易、期貨空中交易、非法代操、以期貨分析系統軟體招收會員」等，以空中交易為例，此種非法交易經營者通常透過傳單、網站或熟人介紹等方式招攬客戶，客戶開戶後被告知入金帳戶，於完成入金後，依據違法業者提供之下單代號，以電話或網際網路下單。

據證期局統計不法期貨商遭移送狀況，2019 年移送 56 件，2020 年和 2021 年都大舉增至 70 件，今 (2022) 年至 2 月底則已經有 15 件，高於去年同期的 12 件，蔡麗玲表示，未經許可經營期貨商等業務的刑責 7 年以下有期徒刑，併科罰金 300 萬元以下。

而從被移送的案件來看，非法期貨商的期貨顧問、全權委託期金業務，因為不當勸誘代操，但代操與當初聲稱的並不一致，導致投資人蒙受損失的態樣最多。

蔡麗玲表示，移送的案件中也不乏民眾所檢舉，一旦法院對非法期貨商提出判決，就可拿到檢舉獎金，證期局今年 1 月份也修正提高獎金額度，依照法院判決情況，有不同的獎金核發標準，從原本的 1 萬到 40 萬，提高到 5 萬到 400 萬元，舉例來說，非法期貨商若被處以 1000 萬以上罰鍰或 3 年以上徒刑，則檢舉獎金可領 400 萬元。

為防範期貨交易人受到非法期貨業者不當勸誘，金管會證期局已於該局網站開闢「金融資訊專區」，可在其項下的「證券期貨特許事業」查詢到經金管會核准的期貨業名冊；另外在「投資人園地」項下的「防範地下期貨宣導專區」，對於常見的地下期貨態樣、招攬手法及如何防範等，也提供相關資訊予民眾查詢。