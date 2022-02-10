〈焦點股〉譜瑞法說報喜一度登漲停 IC設計千金股同樂

譜瑞 - KY(4966-TW) 法說報喜，今年首季營收可望再創歷史新高，季增幅上看 9%，展望樂觀，帶動股價一度衝上漲停板，IC 設計千金股今 (10) 日也普遍走強，包括股王矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW)、聯發科 (2454-TW)、世芯 - KY(3661-TW)，盤中漲勢也相當強勁。

譜瑞去年稅後純益達 52.45 億元，年增 49.6%，每股稅後純益 66.29 元，大賺六個股本創新高。展望首季，隨著商用型筆電及平板市場熱絡，面板和高速傳輸介面解決方案需求續強，加上取得產能增加，譜瑞第一季營運淡季不淡，營收季增幅上看 9.4%。

在買盤追捧下，譜瑞早盤一度亮燈漲停，達 2120 元，收復所有均線，為年初以來新高價，但漲停隨即打開，漲幅縮至 5% 左右。

比價效應下，矽力、祥碩漲勢也相當凌厲，其中，矽力重登 4000 元大關，最高來到 4160 元，漲幅達 6.4%；祥碩同步大漲 6%，最高衝上 1745 元。

IC 設計指標股聯發科近來獲外資力挺，近 3 個交易日已買超逾 8500 張，歐系外資甚至將目標價喊至 1400 元，今天股價仍表現強勢，一度漲至 1165 元，漲幅達 3%，創逾 1 個月新高。

世芯今年將由北美客戶扮演主要營運成長動能來源，在不計中國飛騰、國科等出貨狀況下，依然擁有成長性，法人預估，全年營收成長上看 3 成，昨天股價漲停作收，重返千金俱樂部後，今天股價延續漲勢，一度大漲近 5%，最高來到 1130 元，但漲幅逐漸收斂。