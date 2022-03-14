藝術遇上科技 永豐銀打造貴賓之夜專屬禮遇

永豐銀行力挺藝文展演活動、提升全民美學涵養，全方位支持「會動的文藝復興」沉浸式光影藝術展、即日起於台北花博流行館展出；永豐銀行表示，為讓觀展者猶如置身歐洲人文藝術殿堂，悉心規劃貴賓之夜專屬活動。

永豐銀行自去（2021）年起即針對高資產客戶精心設計尊榮理財會員制度，並攜手國際頂級禮賓團隊，營造健康、生活、旅遊及客製化體驗等四大面向精緻服務，與客戶一同實現個人資產與生命體驗的人生巔峰。

永豐尊榮理財會員 貴賓之夜盡享不凡

除結合「會動的文藝復興」規劃貴賓之夜專屬活動外，同時，永豐銀行表示，尊榮理財會員可享跨行提款轉帳、臨櫃國內匯款、臨櫃國外匯入匯出款等多元交易免手續費，另提供換匯減分、專人理財諮詢、優先審核「永豐財富無限卡」、免費機場接送與高鐵商務車廂免費升級等禮遇，今（2022）年更特別規劃永傳會員生日禮「Wedgwood 愛之結繩香檳對杯」，盡享尊榮待遇。

逾 200 幅名家畫作 如臨歐洲視覺饗宴

「會動的文藝復興」沉浸式光影藝術展匯集 36 家世界級博物館、美術館，共逾 200 幅文藝復興時期名畫，透過創新數位科技，為享譽世界的經典畫作賦予全新生命力。集結達文西、米開朗基羅、拉斐爾、波提且利、卡拉瓦喬等 24 位留名歷史的藝術大師創作，由義大利動畫藝術團隊傾力將多幅名作打造成 4K 投影、540 度沉浸式展區；其中，世界文化遺產「聖母百花大教堂」穹頂濕壁畫「末日審判」則使用最新巨蛋投影技術，畫匠百年精緻工藝盡收眼底。即日起至 5 月 2 日於台北花博流行館展出，6 月 3 日起移師至高雄國立科學工藝博物館。

近年來，永豐銀行除了專注提供與時俱進、靈活便利的專業金融服務之外，也不定期舉辦各式財富管理貴賓專屬回饋活動，例如年終感恩饗宴、季度展望說明會、節稅講座等，照顧客戶財富的同時，共創精緻品味的生活饗宴。