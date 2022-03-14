深圳封城一周 民眾搶菜、連夜搬電腦回家

深圳市政府上周日（13 日）晚間宣布，周一起至少封城一周，以圍堵新一波疫情，此舉可能干擾這座科技重鎮的生產，並已引發當地民眾搶菜，連夜衝回辦公室搬電腦，準備遠距上班。

深圳市疫情防控指揮部表示，為有效管控疫情，周一至周日實施封閉式管理，並將根據疫情進行動態調整，這段期間全市公車、地鐵停駛，全市人員在家上班，並禁止離開深圳。

深圳政府周一上午說，社區擴散風險較高，不排除陽性病例繼續增加的可能性，仍需進一步「嚴防死守」。中國國健委上周日發布的數據也顯示，上周六本土有症狀感染者新增 1,807 例，無症狀感染者激增 1,315 例，凸顯大陸疫情愈演愈烈。

華為、騰訊控股 (00700-HK) 的總部都設在深圳，鴻海集團 (2317-TW) 在深圳也有工廠，深圳也是中國繁忙港口之一。鴻海集團周一表示，深圳各園區配合當地政府疫情防疫工作，即日起暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。

深圳封城，引發大批民眾赴超市搶購，囤糧買菜，對此深圳政府表示，米麵油、肉蛋禽等食品供應充足，呼籲民眾不要搶購。

深圳「按下暫停鍵」，也促此上班族連夜衝回辦公室搬電腦。有網友在社群網站說：「今晚深圳人懷裡抱的不是電腦就是菜。」也有網友說：「連夜搬電腦，終究還是上演了。」

上周深圳市疾控中心副主任馮鐵建表示，深圳疫情反覆，主要受香港及周邊城市，或省外多座城市疫情影響。他說，中國絕不可能實施與其他國家一樣的政策，原因是中國人口基數大，醫療資源沒有西方國家充裕，還有很多醫療資源不足的農村地區，一旦中國採取「躺平」政策，後果不堪設想。